兩男賊酒樓偷手袋　聲東擊西合作無間　事成迅即跑離現場

隨着本港食肆復常營運，通關後內地旅客南下人次急增，市民外出用餐亦要多倍加留意自己的財物。近日網傳兩段閉路電視片段，顯示兩名賊男疑假扮食客，在酒樓徘徊尋覓目標下手，更一度在其他客人面前假裝「着褸」，企圖伸手偷走其手袋；另又利用「聲東擊西」的戰術，一人先打開話題吸引食客的注意力，另一人則乘機用外套作掩護，成功偷走另一食客放在座椅上的背包。

事發於上月27日，據兩段網傳影片至今日(4日)才在多個Facebook群組曝光。片中可見，兩名分別戴着黑、白色鴨舌帽的男士，戴着口罩在酒樓內滯留，2人均手持一件外套作為犯案的輔助工具。期間，他們接近一桌正在用餐閒聊的食客，黑帽賊一度假裝穿上外套，右手看似伸入外套袖內，其實是伸手偷取女食客背後的手袋，而同夥則在旁「睇水」。不過黑帽賊經多次嘗試，最終被女食客察覺有異，賊男遂將手袋掉在地上，再若無其事扮穿外套離開。

不過，兩名賊男很快就將目標轉移至鄰桌食客，今次並改由白帽男出手。黑帽男先走到目標附近，右手疑朝坐在靠內位置的食客投擲物件，再「好意」提醒對方「有嘢跌咗落地」，而白帽男就趁食客們的注意力被帶走後，「聲東擊西」取走靠外面男食客的背包，事成後立即快步離開現場，而黑帽男隨後亦循另一通道離開。而畫面此時亦轉至另一鏡頭，黑帽男疑被揭露後拔腿狂奔離開酒樓，而男食客、職員亦緊追其後，而片段就此告一段落。