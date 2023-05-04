上月零售業銷貨總額錄336億元　超市貨品銷價跌6.5%

政府統計處今日(4日)表示，今年3月零售業總銷貨價值臨時估計為336億元，按年升40.9%。而扣除間價格變動後，上月零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升39.4%。而今年1月至2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計，較去年同期升15.5%。今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計，也較去年同期上升22.3%。

按零售類別分類，今年3月與去年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165%。其次為其他未分類消費品，升38.2%；服裝升136%；食品、酒類飲品及煙草升14%；百貨公司貨品升37.2%；藥物及化妝品升64.4%；汽車及汽車零件升44.7%；燃料升14.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升187.9%；家具及固定裝置升8.4%；中藥升44.3%；書報、文具及禮品升34.1%；以及眼鏡店升137.8%。相反，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.5%，其次為電器及其他未分類耐用消費品，錄得8.2%的跌幅。

政府表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急升，儘管比較基數低亦是部分原因。展望未來，訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。