政Whats噏：立會加裝心臟除顫器　梁君彥：開班畀議員學點用

為配合消防處喺社區普及設置自動心臟除顫器(AED)嘅計劃，立法會綜合大樓多個位置已設置AED。然而有救生工具，都要識得操作至得。立法會主席梁君彥喺社交平台貼文，話消防處將會就AED嘅使用方法而「開班」，又話秘書處日前再多安裝10多部AED。計計埋埋，依家大樓嘅AED足足有25部。

梁君彥今日(4日)同秘書長陳維安一齊了解大樓加裝AED嘅進度。梁君彥話儘管任何人只要照住AED嘅語音指示就可操作，但為咗令議員同事及其職員，以及秘書處職員進一步認識心肺復甦法同AED嘅使用方法，消防處喺本月15日將到立法會「開班」，仲有即場體驗環節。佢呼籲有興趣嘅同事踴躍報名，裝備自己，以便隨時向有需要接受急救嘅人士伸出援手。

大樓內原有9部AED，梁君彥話秘書處日前再多安裝16部AED，遍布大樓使用者同公眾人士常到嘅地方，包括俗稱「鼓底」嘅公眾入口1外、地下大堂立法會餐廳入口旁、大樓地下同一樓天橋入口電梯大堂，以及各個辦公室樓層嘅電梯大堂同中信大廈議員樓層等。