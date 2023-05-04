政Whats噏：東鐵綫月台閘門安裝需時　議員話要加快

由於港鐵東鐵綫一直未有月台閘門，所以成日都發生跳軌事件。為咗確保公眾安全，港鐵之前就落實喺今年年中開始馬場站同大埔墟站嘅月台閘門安裝計劃，而佢哋近日都開始動工嘞。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（4日）就連同議員陳克勤去咗馬場站視察。不過原來裝曬咁多個要差唔多5年，陳恒鑌呼籲港鐵要加快喎。

陳恒鑌就話現時港鐵已經喺馬場站安裝咗3日，因為馬場可以全日做工程，所以港鐵可以每日安裝度1套閘門，預計大概8日度就可以完工，之後等機電工程署睇過無問題就可以開始去其他地方做，而下個地方就係大埔墟站。

不過佢就話，其實呢啲地方都一定難度，因為受港鐵開放時間所限，坦言其他站同馬場站唔同，全日都有人搭唔可以一整日進行工程，每日都大概只可以進行幾個鐘工程，因此預計要4至5年先可搞得掂成條東鐵綫，所以佢都呼籲港鐵加派人手，加多幾隊進行安裝，等工程可以盡快完成。

陳克勤就引述港鐵職員話，為咗可以盡早使用閘門，喺完成測試工序之後，就會採取「隨安裝隨使用」嘅同步方法，即係日間行車嘅時候，月台會出現半完成、半安裝並同時使用嘅情況，佢哋到時都會加派職員到場協助乘客。