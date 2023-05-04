國際醫療健康周今月舉行　貿發局料會展業明年可完全復常

第二屆「國際醫療健康周」在本月16至31日舉行，期間兩大旗艦活動，包括第3屆「亞洲醫療健康高峰論壇」及第14屆「香港國際醫療及保健展」將同期舉行。今屆保健展雲集逾300家來自世界各地的參展商，香港貿易發展局總裁方舜文表示，今年3月珠寶展、影視展已有一半海外買家及參展商重新來港參展，預料會展業今年底可恢復至疫情前7成水平，有信心於明年完全恢復。

今屆「香港國際醫療及保健展」雲集超過300家參展商參與，分別來自內地、日本及美國等地；至於場內則設有「生物科技」、「長者復康護理用品」等展區，匯聚多款高端醫療儀器，其中包括用於協助脊髓受損、中風，以及後天腦部受損等病人學習重新走路的「外骨骼機械人」；以及有效將噪音減少9成，讓用者在嘈雜環境中仍能清晰聆聽人聲的「5G 助聽器」等。

另外，亦有團隊成功研發技術，透過利用「仿天然骨光交聯納米複合」材料，模擬自然骨骼結構，3D打印植骨支架，予骨折患者使用。團隊說，由於材料是以有機溶劑製造，並且能夠負載和長期釋放「生物活性分子」，故有助促進患者骨骼和血管生成，加快復原，加上支架能自動溶解，意味患者不用再次進行手術取出支架，減少傷害。

安老事務委員會主席李國棟表示，全球人口老化問題迫切，相信所衍生的醫療需求，包括藥物、居家安老等科技，將為人壽保險、融資帶來商機，協助投資者和醫療界建立商貿關係。方舜文亦表示，本港擁有國際金融中心優勢，知識產權保護亦相對完善，能吸引高質素科技企業；加上本港亦是大灣區的重要橋樑，認為「港澳藥械通」實施後，有助開拓內地市場。