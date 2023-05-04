航空教育徑啟用逾10年　累計突破10萬訪客　

民航處航空教育徑自2012年正式開幕以來，一直努力推廣航空教育，並加強公眾對航空的認知和興趣。民航處表示，航空教育徑至今日(4日)已累積接待突破10萬人次。

第10萬名訪客為來自職業訓練局就讀航空課程的學生，他們除了獲民航處處長廖志勇親自接待，更獲贈與航空主題有關的紀念品。廖志勇表示，民航處將繼續不遺餘力培養新一代對航空的興趣，以維持香港國際航空樞紐地位及應對未來航空業發展的人力需求。而為進一步增進各界對航空運輸業發展的認知並吸引年輕人投身航空業，民航處於總部大樓設立共兩層的航空教育徑以推廣航空知識。航空教育徑內設有兩個展廳展示主題展品及設有機場觀景台。透過展品及互動多媒體設施，訪客可以更深入認識與民航息息相關的各個範疇，並了解香港作為國際航空運輸樞紐的角色。

航空教育徑自啟用以來，一直為參觀人士提供免費導賞服務。參觀人士來自不同界別，包括不同年齡的學生、青年及制服團體、社區組織、業界人士和海外訪客等。而導賞員會向公眾介紹各項主題展品，內容包括民航處的角色和責任、香港的航空歷史及最新發展、航空交通管制運作、航空安全、航空保安及航空科技等。