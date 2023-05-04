疑慘遭主人遺棄街頭　寵物狗西貢苦候兩晚　網民急尋熱心人助養

「可以不愛，但請不要傷害」，養寵物前記得要考慮清楚，棄養同時會對小動物構成心靈傷害。有女網民今晚(4日)在社交平台發文，指自己在西貢街頭發現一隻黑色的狗狗，起初見其躺在馬路邊，「見到以為畀車撞死」，但後來經附近居民反映後，才得知狗狗疑被主人遺棄，惟牠依然在原地守候，等待主人回來迎接，其悲慘生世亦引起網友們關注。

涉事網民在Facebook群組「唐狗之家~支持領養」發文指出，晚上剛從西貢的酒店外出便見到該隻狗狗，「聽附近啲居民講係前日(2日)比主人揸車過黎掉低佢喺度，就一直訓咗2晚喺度等主人」，她又在貼文中呼喚網友們幫手暫託，「居民都話佢好慘，比主人掉低喺度仲一直喺度等」。

事件引起不少網友及愛狗之人關注，更批評狗主行為，「棄養？賤人」、「他朝君體也相同」、「點樣可以做得出㗎」，另響應樓主尋人幫忙，「有冇人可以幫吓手呀，出邊多車又危險」，亦有網民協助聯絡有關組織幫手。而據最新消息指，狗狗目前暫時有水及食物，「佢無離開過，我暫時只有畀水同等陣買d狗糧畀佢頂住」，另有好心人留下雨傘供狗狗「遮陰」，但目前仍未知有無好心人或組織出手暫託。