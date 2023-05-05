職訓局辦選科策略資訊日　為應屆考生提供升學數據助規劃前程

「VTC選科策略講座」會為同學及家長分析最新收生數據及最受歡迎課程。

為協助應屆中學文憑試（DSE）考生部署升學出路，職業訓練局(VTC)將於本月20日(星期六)舉辦「VTC選科策略資訊日」，介紹VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑，以及應用教育文憑等各級課程特色，為應屆考生及家長提供最新升學數據及選科策略 。

資訊日於香港知專設計學院及香港專業教育學院李惠利院校舉行，活動包括「VTC選科策略講座」，由VTC高級助理執行幹事郭展幹分析收生數據及最受歡迎課程，並解構VTC課程的升學及就業優勢。另有學友社學生輔導顧問吳寶城主講「家長同行升學路講座」，講解DSE升學出路，以及分享家長幫助子女處理放榜壓力的妙法。

同日設多場「學科／課程講座」，由不同學科老師介紹課程內容、收生要求及專業發展前景等，讓同學獲得第一手資訊；並舉辦不同主題的講座；另設專場講述學生資助及獎學金計劃的細節等。此外，為了讓同學及家長了解文憑至學位程度的多元升學階梯，場內亦設有資訊攤位，提供一站式課程內容、報名及入學資訊；同時提供科技教學示範及體驗活動，又會展出學生及畢業生的研發項目及創新方案。

VTC於2023/24學年開辦約140項全日制課程，適合中六學生報讀。VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑等課程，中六同學可透過網上報名，本月22日或之前報名有機會於6月上旬獲有條件取錄，增加入讀心儀課程的機會。