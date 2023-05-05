日本傳統偶戲劇團西川古柳座　6月首度來港演出

康樂及文化事務署邀得日本傳統偶戲劇團西川古柳座6月中旬首度來港演出《八王子車人形》，為香港觀眾帶來3場偶戲節目，展示日本由江戶時代後期傳承至今的重要無形民俗文化財產。

有別於傳統的日本文樂人形戲偶，「車人形」戲偶只需要一位戲偶師坐上有轆的木製箱，利用手和腳操作戲偶，便能靈活走動和做出細膩的動作。而劇團西川古柳座源於東京都八王子市，至今成立超過150年，其創辦人發明的「八王子車人形」偶戲表演模式，在日本偶戲的演變中佔有重要地位，並於2022年獲日本文部科學省文化廳列為「指定重要無形民俗文化財產」。

今次藝團在港將會獻演3套充滿日本民俗特色的傳統劇目。開場的《三番叟》是祈求國泰民安、五穀豐登和舞台平安的傳統舞蹈。《釣女》則講述一位大名與侍從參拜神社，祈求天賜良緣，他們在夢中獲得一枝釣魚竿，釣到的卻出乎意料之外。壓軸上演《東海道中膝栗毛》(選段)，故事講述彌次與喜多在遊覽京都途中誤走到一個新墓，隨即遇上種種離奇古怪的事，讓觀眾經歷一段神秘之旅。

西川古柳座《八王子車人形》以日語演出，附中英文字幕，於6月16日及17日(星期五及六)晚上8時，以及6月18日(星期日)下午3時在香港大會堂劇院上演。每場演出長約1小時30分鐘，包括中場休息15分鐘。票價分280及380港元，現於城市售票網發售。