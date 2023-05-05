教大成立ICT學院發展智慧校園　嶺大設藝術科技與商業理學碩士課程

面對科技發展一日千里，教大與手機製造商成立培訓資訊及通訊科技(ICT)學院，以創新科技推動智慧教學建設，透過教與學及管理等方面，探索人工智能科技於教學領域的創新應用。此外，政府將藝術科技作為文化創意產業的重點發展方向之一，嶺南大學商學院為配合政府發展方向，將於2023/24的新學年開設香港首個專注藝術科技與商業的跨學科碩士課程。

香港教育大學與手機製造商簽署合作備忘，透過聯合成立ICT學院，培訓資訊及通訊科技(ICT)人才。在協作框架下，雙方將以創新科技推動智慧教學建設，並會將ICT技術應用於教與學及管理等方面，探索人工智能科技於教學領域的創新應用。雙方將為校內師生提供適切培訓及認證標準，協助他們全人發展；冀透過發展數碼化個人履歷，設置教育工作者的專屬人才庫，建立綜合平台，促進教育科技普及化。

教大校長張仁良表示，透過簽署合作備忘，雙方就建設多元化智慧校園，擴闊學生視野等方面開展全方位協作，為培育本地資訊科技人才出一分力。手機製造商方面表示，香港作為對創新型和實踐型ICT人才需求最旺盛的地區之一，冀透過建立人才培養體系，推動香港各高校在智慧校園建設及I&T專業人才培養上形成完備生態，提升港澳人才競爭力。

另外，嶺大的「藝術科技與商業理學碩士」課程，是以商學院的商學教育課程，結合清華大學美術學院的課程，通過開設理論和實踐相結合的藝術科技與商業碩士課程，旨在培養具有商業化戰略思考分析技巧，支持藝術與科技產業發展，以應對瞬息萬變的商業環境下的各種挑戰和機遇。嶺大校長鄭國漢深信，結合嶺大與清華大學的優勢，必定能培養新一代精通文化創意產業的藝術管理者及藝術商業領袖，他期待首批學生可以在研究中心更廣泛接觸與藝術、科技及相關領域的知識，並建立人際網絡及藝術科技生態圈。