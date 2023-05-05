發展商樓宇業權與物管有關連　消委會倡降公契更改門檻

陳錦榮(中)指，消委會是拋出方案盼坊間理性討論，澄清75%門檻的建議亦不一定可行。

消委會昨日(4日)發表物業管理費研究報告，揭發約75%公契管理人與發展商有關連，或引起潛在利益衝突。消委會主席陳錦榮今日(5日)出席電台節目時提到，若要與時並進更改發展商訂立的大廈公契，先需要100%業主贊成才可作出修改，認為應減低公契的靈活性，如將門檻降至75%業主贊成作基準，但有關做法是否實際，希望社會理性討論。

陳錦榮表示，現時由發展商訂立的大廈公契不容易更改，建議有關當局及業界參考不同法律例如《公司條例》。如以75%業主贊成為基準，他認為需要有嚴謹程序，並由民政事務總署監督，同時為確保改變是具透明度夠及公平公正。亦需要設立有上訴機制等。陳強調，消委會是拋出方案盼坊間理性討論，澄清75%門檻的建議亦不一定可行。

至於報告亦建議探討大廈或屋苑設立工程基金，制定10年維修保養計劃，陳表示要說服發展商出錢、小業主每月供款絕非易事，強調不代表一個模式適合所有情況，要視乎屋苑維修情況及有幾多戶數攤分。