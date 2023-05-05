陽具戴震蛋緊貼少女　男醫生非禮罪成判囚14日　准保釋等候上訴

曾於公立醫院任職的男醫生，去年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮。他否認控罪早前受審，作供時指自己不舉，辯稱把震蛋戴到陰莖是為了醫治此狀況，結果被裁定罪成，今日(5日)在西九龍法院被判入獄14日，裁判官批准被告保釋等候上訴。

29歲被告李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車上非禮女子X。X案發時18歲，她在審訊時指，當日她在車廂感到左臀中間位置震動，維持10多秒。她感到不舒服，回頭就望見被告。之後她感到被告再貼近她，震動持續約3秒。

拘捕被告的執法人員則指，當時被告穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬，被告沒穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。被告自辯時則呈上醫生證明承認自己不舉，稱把震蛋戴上陰莖是為了醫治不舉。裁判官早前裁決時指，女事主證供清晰，裁定她是誠實可靠證人。而事主所感受的震動是斷續發生，法庭排除是因手機震動導致，肯定被告是有意用下體貼着少女臀部，事件並非意外，因此罪成。

案件編號：WKCC 1235/2022