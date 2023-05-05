港府刊憲調高陪審員及證人等津貼　增幅介乎1.9至7.1%

政府今日(5日)刊憲，公布行政長官會同行政會議本月25日作出的《2023年陪審員津貼(修訂)令》，及《2023年淫褻及不雅物品管制(修訂)規例》，分別增加陪審員的津貼，及淫褻物品審裁處審裁委員的酬金，陪審員一天津貼會增加7.1%，至995港元，而審裁委員的酬金則增加約1.9%，工作不少於半天為1,055港元， 或工作不足半天為530港元。 當局同時決定調高刑事訴訟程序，及死因裁判官的研訊中證人津貼，政府將於本月10日以先訂立後審議的程序，向立法會提交有關酬金修訂。

現時陪審員的最高額外津貼，每一天或不足一天為930港元，當局建議增加7.1%，至995港元；審裁委員的酬金，現時工作不少於半日的酬金為1,035港元(不足半日為520港元)，日後會增加1.9%，至1,055港元(不足半日為530港元)。

至於普通證人每一天的最高津貼，亦會由現時的615港元，增加6.7%至655港元，若工作不超過4小時，津貼亦會增加至325港元；專業人士及專家證人的每天最高津貼，亦由3,210港元，增加2.5%至3,290港元。

政府表示，增加津貼額是為了減低公眾人士，因出任陪審員或以證人身份出庭作證而蒙受的經濟損失。有關立法程序完成後，終審法院首席法官將會指定經調整的陪審員、證人及審裁處審裁委員的津貼額或酬金額的實施日期。