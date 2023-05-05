偷拍2女子胸部及雙腿　官斥行為違反公眾信任　單身男警判囚4周

單身五旬男警聲稱疑因不堪工作及家庭壓力，去年便衣當值期間，在大埔兩間商場的連鎖超市及零售店內，無視其他顧客在場，公然靠近兩名女子，用手機拍她們的胸部及雙腳近鏡「特寫」片段。他早前承認作出有違公德的行為及遊蕩導致他人擔心罪，今(5日)在粉嶺法院接受判刑。裁判官指，本案控罪性質嚴重，警察應該保護市民，被告行為完全違反公眾對警察的信任，而且被告是在當值期間犯案，判刑須具阻嚇性。雖然被告沒影裙底，但也涉及胸部、腳部等，即使被告認罪、屬初犯，即時監禁也較社服令合適，判被告就兩罪入獄4周。

53歲被告伍佩偉，是高級偵緝警員，月入約4.3萬港元，已停職。控罪指他於去年5月31日，在大埔新興花園商場地下惠康超級市場，錄影或企圖錄影女子X的私密影片；同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Y合理地擔心本身的安全或利益。辯方今進一步求情指，被告因工作問題而出現心理毛病，他一直有見心理醫生，認同案件有一定嚴重性，願意履行最高時數，即240小時社會服務令。被告承諾不會重犯，又謂他將面對紀律聆訊，很大機會失去工作，形容被告受到的教訓已十分大，冀法庭能給予最後一次機會。

案情指，當日被告由早上8時半至下午6時便衣當值，至下午5時許，33歲女子Y在大埔超級城LOG-ON閒逛，期間發現被告手持手機靠近，當時Y穿着短裙，她登時嚇一嚇，瞪眼望實被告，不過對方未有收手。被告之後欲離開，Y要求他停步，被告未有理會，更在按電話，Y懷疑被告是在刪除相關資料，結果被告由途人截停。調查揭發被告曾拍攝兩段片段，其中一段長66秒，拍攝到Y雙腿近鏡片段。另一段長61秒，涉及另一名38歲女子X，拍到X的胸部近鏡，拍攝時間是同日早上11時許，X對此不知情。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。

案件編號：FLCC 1552/2022