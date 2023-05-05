倡《基本法》賦權否決預算案　鍾錦麟引述戴耀廷「咁就無問題」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，今（5日）繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前副召集人鍾錦麟續作供。鍾開始接受盤問，憶稱隨着否決財政預算案計劃愈發具體，建制派不同板塊開始抨擊。鍾有感中央會施展「組合拳」，調整對港政策，鍾自言「拆彈拆得一樣得一樣」，遂就否決議案事宜詢問戴耀廷，戴稱他們提倡的，是積極運用《基本法》賦予的權力，戴相信這沒問題。

鍾錦麟以控方證人身份供稱，2020年4月14日，他及戴耀廷有份主持新界東選區協調會議。會議後，他曾「拉咗戴耀廷埋一邊」，說提倡無差別否決財政預算案，或會增加候選人被取消資格的風險。鍾在庭上解釋稱，他有這憂慮，是因為建制媒體放風聲，他相信這某程度代表中央想法。戴回答他稱，他所用的字眼，是積極運用《基本法》賦予的權力否決財政預算案，戴反問他：「咁就唔會有問題啦掛？」。他聲稱自己「拗唔過戴耀廷」，加上表面看來，《基本法》確有賦予否決權，故他對戴的說法「疑中留情」。

鍾接受盤問時同意，以其個人理解，民主派之所以舉辦初選，是希望民主派取得過半議席，以便能在制度下表達意見，謂會「盡力去做」。鍾供稱，趙家賢熱衷於協調選舉，主因是不想民動遭邊緣化或被排除在外，因這會影響到之後區議會的協調工作。隨住初選計劃推進，否決預算案計劃愈來愈具體，親建制派人士反應愈大，趙的擔憂及對戴耀廷的不滿亦與日俱增。鍾續指，2020年5月，戴耀廷跟他說，所有初選協調已完成並達成共識。

案件編號：HCCC 69/2022