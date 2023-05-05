車Cam直擊：私家車錦田公路馳騁　轉彎飄移炒車險釀禍

本港路窄車多，駕駛者若一時貪快，稍有不慎或隨時發生意外。近日網傳一段車Cam影片，可見一輛黑色私家車日光日白竟在公路疾馳，短短數秒就見該車在畫面上消失。未料片主轉彎時竟重遇該私家車，後者疑因在過彎時速度太快，導致跣胎如「飄移」般失控，打橫堵塞路中，所幸片主及時煞車才沒有迎面撞上。

據網傳影片可見，事發於本周三(3日)早上近7時，片段可見涉事的黑色私家車從片主座駕右方高速駛過，並在高速下繼續馳騁，大約5、6秒後才在前方彎位消失。原以為私家車已無影無蹤，未料片主在駛至彎位時，見到該車橫泊在路中。片主及時煞車後，見證私家車司機逐步倒車，重新將車輛掉頭回正確方向，相信是該車剛才車速過快惹禍，所幸片主反應及時，才沒有發生事故，他同時亦在貼文中笑言：「彎得過就拓海(日本動漫《頭文字D》主人翁)」。

不少網友看畢影片後，均批評黑色私家車的駕駛行為，「自己唔尷尬，尷尬就係別人」、「完全冇考慮過有機會在彎道前可能有死車或障礙物」、「又要快又無料，唔好累人啊」。其實，運輸署亦表示超速駕駛是嚴重罪行，亦是交通意外的主要成因之一，同時會影響其他道路使用者的安全，超速駕駛的司機一旦被捉，除了罰錢外，嚴重的更需要取消駕駛資格至少6個月及強制完成駕駛改進課程。