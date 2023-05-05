5小學來年不獲辦小一 社會斥不近人情 蔡若蓮：開班線不宜再降

蔡若蓮表示，有5所小學因招生不足，新學年將不獲撥款開辦小一。

教育局局長蔡若蓮今日(5日)表示，有5所小學因招生不足，新學年將不獲撥款開辦小一，強調當局並非「殺校」，校方有不各種方案選擇，包括重置合併、改以私營模式開班，以及安排特別視學等。

對於有學校離開班只缺1人仍然不獲開辦小一，社會有聲音形容這是「不近人情」。蔡若蓮認為，開班線已由24人減至16人，不宜再減，否則會影響學生學習和群育發展。她說，無論開班線定在多少人數，都有可能出現「差1人先夠數」情況，反問「去到多少人才算近人情」。

對於救世軍中原慈善基金學校和韋理夫人紀念學校有傳合併，蔡若蓮表示，辦學機構要考慮校舍的容量，以及如何處理師資隊伍，當局會為不願在新校升學的學生提供支援，並在原區尋找其他合適學校。

救世軍回覆查詢時則表示，因應港島東區學生人口下跌，以及回應社會需要和善用資源，故已於上月中旬向教育局表達重組意願，因此中原慈善基金學校將在新學年停止招收小一學生，相關安排仍尚待教育局批准，之後會另行公佈。至於中原慈善基金學校及韋理夫人紀念學校，現時分別共有344名和439名學生。