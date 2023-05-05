港府擬改路牌字體以美化街景　團體憂易辨性或較低影響駕駛者

香港街道名牌將改頭換面！環境及生態局近日向立法會提交最新文件，在展開打擊衞生黑點及防鼠患工作後，地區事項統籌工作組亦展開改善市容的工作，提出計劃於2023年內選定中環、大圍及荃灣進行小區街景美化工作，包括更換特色街名牌。計劃將以內地公司開發的「文悦古典明朝體」，取代現時使用「Transport」及「全眞粗黑體」，相信可「注入較為濃厚的文化氣息、氛圍」。不過，有關注道路字牌的團體則擔心，新字體未知有否經測試，易辨性或較低，對駕駛者來說不便，更甚可引致交通意外。

文件指出，路政署計劃於今年內為3個高行人流量地點進行小區街景美化工作，而3個選定地點分別位於中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍。美化內容包括更換特色街名牌、欄杆、行人路磚及渠蓋，並會美化有蓋行人道、行人天橋、升降機及路燈燈柱等。而上述3個選定地點的街名牌，路政署將使用新的字體「文悦古典明朝體」。

翻查資料，「文悦古典明朝體」由內地公司「文悅字庫」出品。而文悅字庫的網頁上則指出，「文悦古典明朝體」取材自明代及清代早期雕版繕本中的一類字體，其筆畫風格書法特徵濃郁，比常規的明朝體更具韻律感，富有人文氣息。

不過，一向關注路牌字體的團體道路研究社於社交網站撰文指出，路牌背後的設計標準是經細心設計和實證而得出，路政署以「古典明朝體」改善市容，擔心或會引來反效果，對路政署的計劃感到遺憾。研究社認為，路牌需附合公共設計準則，考慮可讀性及易辨性，當年選用「Transport」字體時亦經多次試驗，務求令駕駛者高速移動情況下亦能看清潔；若新字體令駕駛者需額外花時間去閱讀理解，隨時可引致擠塞、不必要的誤解，甚或導致交通意外。