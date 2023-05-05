關屋聯促政府重推「N無津貼」　設社工隊支援劏房家庭需要

因應劏房、天台屋等住屋環境，政府曾推出多個紓緩措施。適逢勞工及福利局局長到香港社會服務聯會出席會議，關注基層住屋聯席今日(5日)到上址遞交意見書請願，要求當局重推相關政策，包括重推「N無津貼」、落實「夏季能源補貼」，以及設立「劏房支援社工隊」等，以針對援助非公屋非綜援家庭需要。

聯席指出，政府早前表示無意再次推出「N無津貼」，改以「現金津貼試行計劃」作替代方案，紓援非公屋非綜援家庭在輪候公屋時面對的經濟壓力，惟翻查立法會資料顯示，兩項津貼計劃相差接近5萬宗申請，推斷原因或與申請條件不同有關，以致有個別家庭未能受惠，如「非長者一人公屋申請家庭」、「未有申請公屋但現時居於劏房的市民」等，故希望政府可以考慮重推「N無津貼」，紓緩以上不受惠家庭的經濟壓力。

聯席續指，過去調查發現，近8成受訪者在炎夏時會有增加使用水費情況，另高達9成半受訪者在炎夏時會增加使用電力，作消暑之用，加重其生活開支負擔，故希望政府能為基層市民提供「夏季能源補貼」，1人家庭300港元、2人家庭500港元、3人家庭或以上則700港元，於每年6月至9月份，每月直接向租戶發放，以減輕劏房住戶能源支出壓力，避免劏房戶為節省開支，而縮短使用降溫電器時間，以及生活在高溫下所招致的不良影響。

聯席特別指出，劏房戶居於狹窄且惡劣的環境中，且要面對高昂呎租、水電被濫收等情況，同時有些住戶更面對精神困擾、親職照顧困難等問題，故劏房戶易處於較脆弱狀態。聯席建議社會福利署撥款，設立「劏房戶支援社工隊」，透過專責社工於比較為劏房密集的社區提供服務，例如協助申請紓緩經濟壓力的援助、租務問題、迫遷等。