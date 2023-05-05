新冠疫情活躍度飆升　化驗所確診個案一周內急增5成

本港近日受新冠及流感雙疫夾擊，不論是公立醫院急症室，還是私家診所，均有求診者大排長龍的情況。根據最新一期的新冠肺炎及流感速遞的監測數據，化驗所檢測到確診的數目為2,400個，較對上一周的1,615個，急升近5成，反映新冠活躍度飆升。而重症或死亡個案方面，上周的數字也倍增至119宗，重上2月初的水平。

衞生防護中心公布，新冠病毒活躍程度繼續有上升趨勢。最新監測數據顯示，化驗所驗出染疫個案，一周內增加足足5成，當中署方的公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，有超過22%是驗出新冠病毒，比上月初的水平更高。另外，由昨日起計(4日)過去11日新增115宗涉及學校或院舍的新冠爆發報告，累計638人確診，當中有332人，即近半人士為過去4日中招。

至於流感個案方面，活躍程度則稍降。最新的流感病毒百分比為14.76%，比再上一周的18.21%輕微下跌，個案中8成為甲型H1流感，其次是甲型H3流感。公立醫院內因流感相關入院的比率也回落，不過嚴重個案方面，昨日起計的過去11日，錄得1宗兒童嚴重併發症或死亡個案，一名19個月大的女嬰，至今情況仍為嚴重。而在學校或院舍個案中，同期則共錄得172宗爆發報告，共涉910名患者。

呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，新冠感染比例已超過流感，並正逐步上升，但認為反彈乃正常現象。他解釋，新冠病毒正風土化，但並非完全消失，會出現周期上的波動，並舉例指，新冠感染情況曾於去年12月升到高位，當大眾感染病毒便會產生抗體，較難中招，令其後感染情況緩和。但至今年3月，體內的抗體水平減少，便有市民較多人染病。他認為，一般市民毋須過慮，但高危人士一有感冒病徵便需提防，及早求醫。