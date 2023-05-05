跨部門龍鼓灘反走私截快艇　檢2100萬元鹿茸拘兩內地漢

香港海關海域聯合特遣隊聯同執法部門人員，昨日（4日）下午5時開始在香港西面水域一帶進行聯合反非法入境及反走私行動。期間，人員發現一艘可疑快艇進入香港西面水域駛向屯門爛角咀，其後靠近龍鼓上灘約20分鐘後，高速往內地方向駛離。

人員懷疑該快艇正進行走私活動，遂在海上展開追截，並在屯門爛角咀西南面約一海里位置成功截停該快艇。人員拘捕艇上2名分別為38及45歲的內地男子，涉嫌「輸出未列艙單貨物」及「非法入境」。行動中，人員檢獲約1.6噸懷疑走私鹿茸，貨品估計市值約2,100萬港元。被捕人現正被扣留調查，案件交由海關繼續跟進調查。

今次是海關首次截獲單一海上走私鹿茸案件，檢獲的鹿茸未經加工，以紙箱及膠紙密封，相信是走私分子避免鹿茸遭海水沾濕。海關估計該批鹿茸會先走私到內地，再轉售圖利，連同估計可逃避約400萬港元內地稅款，一旦成功走私，將可獲可觀利潤。海關已聯絡漁護署，稍後安排檢驗該批鹿茸，以確定鹿的品種。海關對上一次截獲走私完整鹿茸的案件是2018年，當時檢獲400多公斤。