政Whats噏：要求延長議案辯論時間　議員憂成慣例

立法會今（5日）召開內務委員會，科技創新界議員邱達根提出於本月17日立法會上討論「團結行政與立法機關，全力推進大灣區建設」嘅議員議案，而因應上月立法會議員集體到內地考察，邱達根期望可以延長辯論時間，讓全體議員有機會發言。不過，就有議員質疑是否往後嘅議員議案都可以申請延長辯論時間。

其中，議員林健鋒質疑，若果今次允許延長發言時間，往後再有同樣情況都要都要批准？議員廖長江亦表示需謹慎安排，希望制訂清晰標準，咩情況下議員可以延長辯論時間。內會主席則指，根據議事規則，議員的確有權利可要求延長辯論時間，過往都有先例，會將意見轉達立法會主席梁君彥參考，並做綜合考慮。至於是否要就延長辯論時間訂立準則就要再作研究。

另外，會上通過成立小組委員會討論區議會改革方案，提出建議嘅議員陳克勤表示，鄰近新一屆區議會選舉不足半年，希望爭取時間討論，待政府提交條例草案，小組委員會可立即轉為法案委員會審議。多數議員表示贊成，議員狄志遠則希望能夠放寬委員會人數限制，讓更多議員可以發聲參與委員會。