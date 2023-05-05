議員斥贍養費機制多年來無改善　單親人士追討費用困難重重

本港離婚的數目不斷上升，當中部分更涉及拖欠贍養費問題。有議員在論壇指出，因現時司法程序過於繁複等障礙，令單親人士在追討贍養費時遇上較大困難，更批評有關機制20多年來無改善。有出席論壇的人士建議，應成立贍養費局賦予執法權以追收贍養費；以及家庭責任中心，透過「一站式資源中心」的形式為離婚人士制定各類資訊計劃，同時協助執行贍養費支援計劃。

議員江玉歡今(5日)在論壇表示，在離婚贍養費問題方面，因司法程序過於繁複、贍養費令執行困難等原因，令單親人士難追討贍養費。她批評，政府多年來在設立處理贍養費專門部門、檢討及完善贍養費機制方面態度躲閃、拖延，讓贍養費拖欠問題不斷升級。議員林素蔚則稱，現行贍養費追討制度的核心問題，在於完全依賴支付方的主動配合，加之整個追討過程需依循繁複的法律程序，令追討難上加難，有近9成被拖欠人士放棄追討而被迫申請綜援以維持生計，變相由公帑承擔支付方的責任。

議員林新強指，香港離婚贍養費安排與機制20多年從未改進，民間要求設立贍養費局的建議政府一直未予採納。此外，近年跨境婚姻人數逐年攀升，有關跨境離婚的贍養費安排及如何處理拖欠贍養費問題需政府重視，雖《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例》已於去年正式生效，但若空有法律框架而無執行機構，將難以解決跨境離婚追討贍養費的實際問題。

有出席論壇的人士倡設立家庭責任中心，以「一站式資源中心」的形式為離婚人士制定各類資訊計劃，同時協助執行贍養費支援計劃；成立贍養費局，協助離異家庭收取、追討及發放贍養費，並獲賦予相關執法權力。此外，在場人士也建議改善婚前及離婚相關的社會服務，例如加強家庭及婚姻教育、推廣離婚資訊服務、提供離婚輔導和協助等；制訂拖欠贍養費的罰則或阻嚇性措施，如罰款、暫停債務人駕駛執照和護照、扣除政府提供的退稅優惠或其他資助、將債務人記錄存入個人信貸資料庫等等。