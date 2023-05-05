財會通過內地港人就醫計劃撥款申請　議員要求擴充至三甲醫院

港人看病難一直為人詬病，而現今港人可有機會北上看病。立法會財務委員會今日（5日)通過「支援粵港澳大灣區醫管局病人」先導計劃的撥款申請，涉及約1000萬元，延續為居於廣東省港人提供診症服務至明年3月底，合資格人士可在香港大學深圳醫院看病，繳付僅人民幣100元。政府表示，預計未來支援計劃有相當大的需求，並疫情期間已延期計劃4次，並期望在今年5月10日持續推出。不過，會上有議員關注計劃未能在三甲醫院推出、兩地醫療服務差異等問題。

會議上，議員梁熙表示，當局會否考慮將計劃擴展至更多大灣區公立醫療組織，如三甲醫院等，而並非暫時性計劃。政府強調會持續增加內地醫療服務試點，但強調相關醫院的醫療水平必須符合條件，並能與香港接軌。他又說，相關安排不只涉及公帑，亦牽涉在病人同意下，將他們的病歷由香港送往內地。他指，現時計劃下，醫管局會將相關病人的病歷，以文件夾形式發送到港大深圳醫院，而非兩地電腦系統直接互通，未來若要打通數據互通，可能要透過修例解決。

而針對本港醫療服務與內地對比，議員鄧家彪較關注容量問題，港大深圳醫院在輪候期和醫生質素等是否較本港醫院好，並疑慮兩地藥物與療程不同會否對病人造成影響。當局指考慮到本港居民沒有內地醫保，會積極考慮在廣東省增加本港醫療服務試點，但承認內地對本港醫療服務和系統等需時適應，舉例本港輪候時長，而內地做磁力共振可能僅需等候一星期，兩地醫療差異性極大，不讚同兩地相比較，認為沒有可比性。

至於議員陳健波問及牙科服務問題，疑慮牙科服務未能納入先導計劃。而議員周浩鼎亦表示牙科服務對本港老年人甚為重要，質疑為何牙科與急症服務等均不在計劃內。當局強調，計劃是支援一些本身有複診期的舊症，而非新症，故可以解釋急症服務不包括在內，又表明牙科同樣不包括在計劃內，原因是本身醫管局任何醫院均不包含牙科服務，但醫院支持港人使用醫療券獲得牙科服務。