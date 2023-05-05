政Whats噏：豐富歷史保育內涵　黃國冀孫中山史蹟徑增第17站

今日香港面貌同光緒年間有好大分別，不過沿住總數16個站嘅「孫中山史蹟徑」，孫中山昔日足迹仍依稀可辨。議員黃國同埋香港海員工會嘅代表，今日(5日)向文化體育及旅遊局提交建議書，要求喺「中華海員工業聯合總會」嘅原址，即上環德輔道中137號設立路標，並納入為孫中山史蹟徑第17站。然而本業係西醫嘅孫中山，同海員有乜嘢關係呢？

話說辛亥革命前後，經常搭船四處奔走嘅孫中山，不時向香港海員傳揚革命思想，同鼓勵組織工會，仲親筆題寫「博愛」二字，支持成立「中華海員工業聯合總會」，以及協助推動1922年爆發嘅香港海員大罷工，所以孫中山同香港海員係有關連。然而黃國深感香港年輕一代，多數都唔清楚相關史事嘅重要性，因此佢建議伸延孫中山史蹟徑，納中華海員工業聯合總會原址為第17站，並於附近設立旅遊標誌，同埋喺中山紀念公園水景廣增設香港海員大罷工史資訊告示牌，以豐富歷史保育內涵。

黃國話有關建議，去年已向政府提出。而今日同文體旅局會面之前，亦曾因突發事件而兩度延期。雖然有啲波折，但黃國認為當局反應積極，對建議書獲接納持樂觀態度。