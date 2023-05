粉嶺高球場建屋爭議不絕。有傳媒今日(5日)報道,環諮會在前日(3日)的會議中展示資訊,指上屆環諮會已投票接納環評報告,並引起部分委員不滿。環諮會今日就報道回應表示,投影片所指的是環諮會就是否應接受通過該環評報告一事作出投票,而非指環諮會已投票接納該環評報告。

相關報道指,環諮會在前日會議中用電視螢幕向委員展示資訊,指去年8月會議中「The ACE already voted on the acceptance of EIA report」,稱意指上屆環諮會已投票接納環評報告,並表示有委員批評政府是否誤導新委員,對此十分不滿。

環諮會在回應中稱,於去年8月19日的會議中經兩輪投票及詳細討論後,決定不會贊成或反對批准「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究-可行性研究」環評報告,第一輪投票決定該環評報告不應在有條件下通過,及第二輪投票決定要求項目倡議人(即土木工程拓展署)就項目提供附加資料。