流感病毒活躍　兩校10名學生中招　另有2名重症患者留醫

澳門流感病毒依然活躍。當地衞生部門今日(5日)表示，共接獲2宗流感感染群組報告，分別涉及2間學校，即聖公會(澳門)蔡高中學及高美士中葡中學，共有10名年介6至9歲的學生不適，他們自本周三(3日)起出現發燒及咳嗽等症狀，不涉及重症或住院情況。

至於流感重症患者方面，因甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血的8歲女童，目前病情仍然危重，在仁伯爵綜合醫院兒科深切治療部治療。而因甲流併肺部感染、呼吸衰竭的64歲女性，昨(4日)已停用呼吸機，病情好轉，仍在同一醫院的深切治療部繼續治療。

新型冠狀病毒感染應變協調中心則表示，當地昨日多2名新冠患者入住政府的隔離治療設施，沒人因感染新冠而離世。不過，仁伯爵綜合醫院深切治療部仍有一名新冠重症患者留醫，涉及一名因感染新冠、併肺部感染的41歲男子。

另外，當地衛生局今接獲1宗腸病毒群體感染的報告，為聯國學的5名學生，涉及1男4女，年齡為3至4歲。他們自本周一(1日)起出現腸病毒感染症狀，均已接受診治，患者病情較輕，無住院、無出現神經系統異常症狀或其他嚴重併發症的個案。當局現正安排採集樣本進行檢測，有關場所已進行全面清潔消毒等感染控制措施。