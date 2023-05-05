沙田10K衝線兩現蝦碌場面　跑手籲網民勿責怪拉線義工

新冠疫情已轉緩和，不少大型公眾活動亦重臨本港，當中包括本周日(4月30日)舉辦的「沙田10K河畔賽」，當中引人注目的除冠軍得主外，網上近日亦流傳一段賽事當日終點的影片，當中拉帶的義工兩度出現「蝦碌」場面，令首名跑手要折返重新衝線影靚相，為賽事增添一份喜感，但片段卻引來部分網上留言批評不夠專業，而片中衝線選手則冀望網民勿怪責義工。

事緣昨日(4日)有社交平台流傳一段約46秒的衝線片段，首名跑手到達終點時準備衝線，惟拉帶的一名義工疑不知所措地移向該選手前方並發生碰撞，在場有另一義工見狀立即晃動身體並大叫提醒「喂妳條帶啊」。「騰雞」義工其後在他人協助下再度拉起衝線帶，不過卻在跑手再度衝線時卻突然鬆手，險些絆倒該選手，期間主持人為事件打完場道「3年幾無搞比賽，係生疏㗎啦」，其後終於在第三次嘗試才成功完成衝線一刻。

不少網民看完片段後紛紛留下「哈哈笑」表情回應，並留言道該義工「玩嘢」，又批評道「亂七八糟」、「蠢得交關」。而片中衝線的冠軍跑手葉雅傑則希望網民別怪責該名女義工，指自己兩次衝線均有做好準備，未有受傷，相信她第一次拉帶，比較緊張，希望「大家睇完當笑片就算」。