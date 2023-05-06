嚴重罪案爆不停　旅客對澳門治安水平起疑慮

澳門罪案叢生，治安不靖，近日更接連發生多宗嚴重罪案及命案。其中本周四揭發的兇殺案，背後竟因非法外幣兌換引起糾紛，致「換錢黨」成員被殺，足見當地地下勢力橫行，非法活動頻繁，政府無力箝制。本月初賭場群毆案，片段更是在網上瘋傳，賭客瘋狂暴戻的行徑固然令人側目，但事發期間一直無人制止，反映賭場的保安及通報機制欠完善，加上執法部門拖拉3日始悉數拘捕涉案13人，辦事效率惹疑慮，實令旅客對澳門治安水平起疑慮，嚴重打擊當地形象。

最近一宗嚴重罪案發生於本周四，一名27歲的內地男子被發現倒斃在巴黎人酒店客房內，頭部有裂傷，頸及手有瘀傷，已出現屍斑。執法部門循兇殺案方向調查，相信死者為「換錢黨」成員，因非法外幣兌換引發糾紛，慘遭殺害，並鎖定一名涉案44歲內地男子，他於作案後在周四清晨已逃離澳門返回內地。經與內地緊急聯絡機制，當地部門於同日晚上11時在廣東潮州將兇徒逮捕。

此外，本月一日凌晨，一批內地賭客在銀河賭場因投注「莊」「閒」問題發生衝突打鬥，有關影片更在網上廣傳，事件不斷發酵。影片可見，兩方賭客對罵後混戰，有男子「擸櫈」掟向敵方一名白衣男，附近數名人士隨即上前揮拳毆打同一名白衣男，多人在地上扭打，拳拳到肉，雙方的數名友人再加入打鬥。當地執法部門同日拘捕8名內地男女，查案拖拉3日，始拘捕另外5名內地男。當局指有關人士將被禁止進入澳門賭場，同時禁止入境澳門一至5年不等。

另於上月26日晚上，當地執法部門接報，一名年約43歲的港男被發現倒斃在路氹城一酒店的客房，據悉現場為上葡京酒店，房間傳出惡臭，相信死去一段時間。經現場勘查，屍體表面未有發現涉及刑事造成的傷痕，其背包內放有多種醫院處方的藥物。目前案件初步列作「屍體發現」，死因有待法醫進一步檢驗才能確定。

除此之外，3月12日，一名從事性服務工作的女子在澳門中區一賓館內遭殺害，一名涉案港男翌日被捕並承認罪行，指在召妓時遭侮辱而動殺機，用硬物襲擊導致女方頭部碎裂死亡。今年元旦同樣有命案，一名內地男子在路氹一酒店房浴缸放血自殺身亡。

除命案及打鬥案外，當地今年還不時發生風化案及毒品案，社會藏污納垢。例如於4月20日，北區一學校報案，指一名6歲的女童腿有瘀傷，女童供稱過往曾多次被父親體罰，包括毆打及掌摑至少10次，去年起更遭父親多次性脅迫，包括親吻及撫摸身體。68歲無業父親當晚被捕，被控性脅迫和傷害身體完整性罪，移送檢察院處理。

4月19日及20日，執法人員新口岸拘捕3名港男，其中最年輕的僅17歲，事件涉及跨境販毒集團利用年輕人犯案，於新口岸一帶夜場「散貨」。人員在3人身上及酒店搜出約值10萬元的「K仔」及「冰毒」等，他們涉嫌販毒，移交當地檢察院跟進。