駿洋邨護理中心服務貼心　增設拐杖及雨傘　長者照顧者同受惠

本港現時約有33萬居家安老長者，需要長期照顧，長者日間照顧、暫託等服務需求有增無減。聖公會福利協會位於火炭駿洋邨的「恩駿長者日間護理中心」(下稱恩駿中心)於2021年8月投入服務，為長者提供日間照顧外，亦針對照顧者需要，延長中心服務時間及特設長者暫託名額，廣受長者和家人歡迎。

「恩駿長者日間護理中心」前身一度被是徵用作檢疫設施，協會於2021年4月完成檢疫服務後，隨即開展裝修工程，緊隨該年8月投入服務，該中心於上周舉行開幕禮，福利署署長李佩詩及安老事務委員會主席李國棟醫生等均有出席。

恩駿中心的設計以「以人為本」、「方便長者」原則為大前提，採開放式設計，用色柔和及採半透明式的裝置，增加開揚、溫暖、自在的氛圍。中心其他設計亦花上心思，例如在接待處增加擺放拐杖及雨傘等小裝置；梳化座椅設計以減輕長者下肢用力，扶手設計亦融入長者常用的設施上，方便長者；中心大廳內特別設有「回憶百子櫃」，寓意充滿回憶，長者打開每一個百子櫃，均藏有不同的回憶的物品，例如抓子、鐵皮玩具等小玩意。