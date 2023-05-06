葵芳閣爆竊及謀殺案　潛逃日本疑犯自殺亡

執法人員繼續調查3月14日在葵涌發生單位遇竊單位發生命案，案中一名63歲女子梁雪卿死亡。涉案男子懷疑潛逃日本，近日證實已經身亡。

案發於3月14日，一名男子返回葵義路15號葵芳閣的住所時，發現其同居女友倒斃於單位客廳。人員當晚迅速鎖定一名懷疑涉案的本地男子，他為死者同層另一單位的鄰居，並於當日下午約5時在警方接報前從香港國際機場離境飛往日本。

人員經深入調查後，發現死者的單位有明顯被搜掠的痕迹，死者頭顱上有一個相信屬硬物撞擊造成的致命傷口。人員在現場檢獲一支染有死者血漬的鐵筆，相信為涉案兇器。另外，人員亦在懷疑涉案男子的房間內檢獲一對染有死者血漬的波鞋。經點算後，該單位內總值約13萬港元的財物不見了，包括5隻鑽石戒指、一部手提電話、一隻手錶、5張銀行咭及小量現金。

調查顯示涉案男子懷疑單獨作案，盜用死者的後備鎖匙進入單位爆竊，但被中午回家的死者撞破事件，於是涉嫌用鐵筆殺害死者，該名男子事後返回自己單位房間更換衣物後逃去無蹤。過去一個多月，執法部門一直積極調查案件，並尋求日本執法部門協助追緝疑兇 。

本地執法部門於4月6日接獲日本執法部門通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝疑兇。現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。當局於近日確認男屍的身份並將遺體轉交其親屬。執法部門一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。