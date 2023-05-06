提防被騙需留意官方平台連結　運輸局分享申請「港車北上」貼士　

等候多年的「港車北上」計劃下月一日起開始接受合資格的香港私家車車主申請，7月起可經大橋多次往來粵港，獲批車輛每次連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天，運輸及物流局局長林世雄今日(6日)在網誌分亨申請「貼士」，讓有意申請但缺乏內地駕駛經驗或申領內地車輛牌照的港人做足事前準備。

林特別提醒，首次申請港車北上的人士應特別留意內地發出的臨時入境機動車牌(內地電子牌證)的有效期。按內地政府資料，內地電子牌證的有效期最長不得超過1年，而這有效期必須與「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，即「機動車交通事故責任強制保險」(交強險)或「等效先認」保險的有效期是一致的。申請者應考慮往返廣東的頻率、時間及相關保險的費用，再決定內地電子牌證的有效期長短。

他又指，申請運輸署發出的「封閉道路通行許可證」的有效期長度時需留意，「封閉道路通行許可證」必須與內地電子牌證的有效期一致。換言之，交強險或「等效先認」保險、內地電子牌證和「封閉道路通行許可證」的有效期是環環相扣的，在選購或填報時需要留意。他指，港人可能缺少經驗辦理內地車輛保險，建議預留充裕時間完成申請程序及辦理相關手續。

他提醒，申請人在申請過程中，必須到「內地信息管理服務系統」上載交強險或「等效先認」保險憑證，亦會收到內地當局直接向申請人發出內地電子牌證，為免被不法分子有機可乘，申請者必須透過運輸署的指定網站查詢申請情況，並經這個平台連結至內地相關網上申請平台完成所需申請手續。