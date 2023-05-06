汀九灣婦人步出海面尋死　昏迷送院不治

深井有人遇溺。今晨(6日)9時17分，執法人員接獲汀九灣泳灘職員報案，指在附近碼頭對開海面有一名女子在水中載浮載沉，懷疑遇溺。泳灘救生員隨即落水救人，事主救起時已陷入昏迷。救援人員其後到場，由救護車將事主送往仁濟醫院搶救，惜返魂乏術。人員封鎖現場調查，事主身份及墮海原因有待調查。

據悉，事發時，附近村民發現事主在防鯊網以外，離岸約100米的海面懷疑遇溺，救生員聞訊即利用救生獨木舟及游泳前往拯救。事主已失去知覺，救生員立即使用心肺復甦法及利用自動心臟除顫器(AED)進行急救。

消息指，事主曾向附近艇家租船，透露有意出海尋死。艇家拒絕租船，並留意事主去向，發現她步向海中，連忙通知救生員協助。

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