沙田公園美食市集今舉辦　市民稱沒有預算　參展商冀銷售達萬元

港府早前宣布啟動針對港人的「開心香港」活動，包括於未來數月在多區舉辦大型美食市集等。今早(6日)在沙田公園舉辦第2場美食市集，為期2日，而且毋須門票，免費入場。市集有約70檔戶參展，以華夏美食為主。當中有不少本港懷舊美食。有市民表示，天氣偏熱，但對活動總體感到滿意，預計消費200至1,000港元，亦有人稱沒有預算「啱心水就會買」。參展商認為，人流旺盛、消費力強，期望銷售目標達五位數。

參加者可以在戶外品嚐特色美食，亦有多項表演包括舞獅與啦啦隊及兒童遊戲區。財金官員形容上一次美食市集非常成功，並表示早前已公布經濟增長約2.7%，較去年同期略佳。雖上一季出口跌很厲害，但他感謝市民消費刺激經濟，官員指本港3月零售業總銷貨價值為330多億港元，比上一季增24%，而本港第一季餐飲總收益佔276億港元；期望通過不久前的五一長假和消費卷刺激下，使本港「人氣旺，財氣都旺」並對「幕後與台前英雄嘅幫手」致謝。

市民詩琳表示自己一個人來，對參展活動十分滿意，但覺得天氣偏熱，並預留了兩三百港元作今次的消費預算，買了不少東西打算與家人分享。李小姐專門帶子女過來參與市集，表示天氣雖焗熱，但好在河邊有微風，並指食物種類頗豐富，衛生情況可接受，對美食留有1,000港元左右的預算。蘇姓夫婦指對活動沒有預算「睇到乜嘢啱心水就會買」，並對活動總體滿意，10分滿分有8分。

主打本港懷舊美食包括豬肉脯和琥珀核桃等的參展商劉先生對活動十分滿意，稱十分支持政府舉辦的活動，並表示人流旺盛，生意也變得好做許多。售賣零食雜貨的曾先生表示，今日人流十分之多，天氣亦非常之熱，但勝在人氣旺，消費者亦十分踴躍，消費力強盛，期望今天銷售目標有五位數。