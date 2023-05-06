港消防涉性侵日女被拘　同窗爆料：與妻青梅竹馬　屬校內風頭躉

一名任職消防員的男子與妻子到日本旅遊，上月獨自外出時，途中他向一名20多歲的日本女性搭話，請對方帶他到一幢大樓的拉麵店，期間把對方拖進男廁，對其做出摸胸等猥褻行為，遭當地警方以涉嫌「強制性交罪」被扣查。香港消防處證實被捕男子是本港消防員。據悉，王男現時被日方執法人員拘留並協助調查，視乎他可否與女事主和解，若成功和解，刑責未必會太重。

涉事30歲男子王耀德的中學同學，近日對外表示對王男涉及性侵事件感愕然。他指與王男相識十多年，以其性格及為人分析，王男不會做出越軌的行為，質疑其友人與日本從事性工作的女子交易，推測因言語不通，雙方因嫖資等問題而糾紛，最終身陷囹圄。

據該名中學同事表示，兩人已相識十多年，王男於中學「好出名」、屬校內「風頭躉」，老師對其十分欣賞，加上王男讀書時性格外向，陽光健碩，喜好戶外活動，兼任校內籃球隊隊長，不少女同學是其球迷，並鍾情於他。

就其所知，王男與任職空姐的太太青梅竹馬，相識逾十幾年，一兩年前結束愛情長跑拉埋天窗，惟因新冠疫情而擱置度蜜月，最近到日本神奈川縣鐮倉一帶觀光兼補度蜜月，期間下榻千代田區一間酒店。友人形容疑犯的太太「美麗又溫柔」，親友都相當喜歡與其相處，認為王太是事件中最大的受害者。他指，兩人識於微時，到王男終考到消防隊長「捱出頭」，結果如今男方身陷囹圄兼前途盡毀。現時，王氏夫婦已完全失聯，避見親友，推測流言蜚語對女方造成很大困擾，「離婚又畀人話，唔離(婚)又畀人話」，進退兩難。