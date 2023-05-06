冰協批「高壓審犯」令領隊承受巨大壓力　港協反斥斷章取義

香港冰球協會就誤播國歌一事向港協暨奧委會提交報告後，爭議不斷。港協暨奧委會義務秘書楊祖賜昨日(5日)表示，根據早前與冰協的會面記錄，冰協將USB提交主辦方時，並沒有準備載有國歌檔案，與報告內容有所出入，對報告感到失望，更批評冰協不斷作出失實指控。

冰協主席簡揚傑昨晚深夜發表長篇回應，指出雖領隊關婉儀未能將載有國歌的記憶棒交到主辦方負責人核實，是鐵一般事實。但楊祖賜一直以「高壓審犯」的態度處理事件，令關這3個月內均承受著巨大壓力，形容已經盡力去做同配合解答，但換來只有一句毫無同理心的說話，「講咗當做咗」，實在令人遺憾。簡認為，如港協有心了解清楚整件事，而非只依靠像60年代舨的審犯恐嚇方式質問，深信關能疏理事件，不會答到「一忽忽」。

簡揚傑另公開今年3月23日與楊祖賜的會面筆錄，認為對方的言論不尊重運動員。簡當時提到，香港隊獲得U18組別第2名，楊隨即詢問有多少隊參與，其後便回答4隊，其後同場的關婉儀則指出，錯播國歌的男子世錦賽共有6支隊伍參賽，楊表示「6隊之嘛，有幾煩啫」。簡認為，此番言論實在令人感到很不尊重。

港協今日(6日)表示，對於冰協「高壓審犯」之失實言論表示強烈反對和不滿，並重申不欲作口舌之爭，會議內容及紀錄已全部並如實向政府當局提交。港協與冰協會面當日，已為事發後約3周，會方只為實事求是，盡快以第一身了解事件發生的經過及詳情。港協續指，冰協將港協義務秘書長與其輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協負面形象，令人遺憾。港協更批評冰協只斷章取義地引述3月23日的會議部份對話內容，指事實上港協當時正與冰協討論有關企業管治，冰協則提及其組隊出賽人數時有不足，需在海外物色運動員參賽，港協因而問及冰協派隊數目，並指出體育總會出外作賽費用由政府資助，是否可考慮更好運用資源，以培訓更多本地運動員作賽。