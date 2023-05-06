光城者炸彈案其中6人今認罪　押本月25日求情及判刑

組織「光城者」涉嫌策劃以炸藥破壞政府設施，多人被捕及起訴。其中1人今(6日)在高院承認《港區國安法》下的串謀恐怖活動罪，5人承認作為交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，獲控方接納。法官將案押後至5月25日，屆時會聽取辯方求情，期間會為3名未滿20歲、承認爆炸罪的被告索取教導所報告，所有被告須還押。

6名今日認罪的被告是女生郭文希（20歲）、男生何裕泓（19歲）、男生歐文（21歲）、姓陳男生（17歲）、姓羅學生（17歲）及女生蘇穎貞（19歲）。何裕泓承認於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，其餘被告則承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。同一事件中，23歲男生張昊揚上月亦被起訴相同罪名。

6人同意的案情指，何裕泓與張昊揚是本案主腦，他們邀請了其他被告加入。他們計劃用TATP炸藥攻擊政府設施，其中目標包括觀塘及屯門裁判法院，目的是表達對政府不滿，喚醒香港人抗爭意識。他們租用彌敦道香港尚賓旅館作為製造炸彈的場所。同時間，何裕泓聯絡他的中學科學教師，問對方如何製造TATP炸彈及如何儲存高濃度雙氧水，又透露自己放炸彈後，會離開香港前往台灣。各被告曾一起開會，討論計劃如何執行，亦曾到法院等目標放炸彈地點拍照。

案件編號：HCCC103,104/2022