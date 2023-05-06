逾93.6萬港紙兩隻澳洲龍蝦　酒樓員工疑出錯釀過百萬帳單

不少人都會趁周末外出食飯慰勞自己，生猛的海鮮更是不少人「必點」之選。近日就有一名網民在網上發貼，與親朋好友一行6人，昨晚(5日)到荃灣一間酒樓飯敍，期間點了2隻澳洲龍蝦，結帳時才發現帳單金額竟逾百萬元， 經查問下才發現兩隻龍蝦索價逾93.6萬元，大批網民認為「明顯係打錯單」，「出單同送單比客人睇的都炒得」。

該名網民在社交網站發貼，帳單可見，一行6人在一間潮式酒家點了「黑椒牛柳粒」、「鵝片」、「咕嚕肉」、「炸子雞」、「龍躉」及「炒帶子」等菜式，價錢介乎88至338港元不等，唯獨2隻澳洲龍蝦盛惠936,936港元，全單合計93.8萬港元，連同加一服務費，總數更逾103萬元。

「天價」龍蝦引來網民熱議，「搶錢」、「明顯係打錯單」，一隻澳洲龍蝦的價錢應為468元，2隻即936港元。惟酒樓職員手快將價錢連續輸入，打成「936,936」，方成就此「天價」帳單；「請五星級總廚上你屋企煮都唔使一百萬」。亦有人相當不值酒樓員工是但求其的心態，直呼「出單同送單比客人睇的都炒得」。不過，事主與網民討論時態度輕鬆，相信發貼只為博君一粲而已。