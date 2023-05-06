立法會暑假休會前　將完成修訂區議會條例

政府日前提出區議會改革方案，律政司副司長張國鈞在一個電台節目表示，區議會條例需要修訂，涉及多條主體及附屬法例，會盡快提交立法會，希望在立法會暑假休會前完成立法程序，配合今年底舉行的新一屆區議會選舉。

張國鈞指出，修改涉及6條主體及14條附屬法例，有6方面的範疇，包括區議會職能、組成及產生辦法，以及加入委任及地區委員會界別的條文等。對於立法會會期只剩兩個多月，他表示，律政司要預備的工作都已預備好，又指在立法會完善選舉制度時也處理過相關情況，同樣涉及相當多主體及附屬法例，當時也能在相對緊迫時間處理好。

另外，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀表示，新一屆區議會組成屬於新制度，對於年底舉行的選舉投票率期望不能太高。又認為雖然直選議席有88席，但市民仍然有選擇，能在各個選區，選出心儀候選人，認受性最終要視乎議員及整體區議會的表現。

她又認爲，區議會選舉是政黨培訓政治人才的平台，若有政黨因為成見不參選是可惜。她又指，相信政府有考慮過將區議會恢復至80年代的地區諮詢委員會模式，但考慮到要與市民接觸，就保留區議會，但限制普選元素，將直選議席減至2成是避免太政治化。