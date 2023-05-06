健康大獎企業得獎者揭盅　職安局籲僱主保障員工身心健康

一個健康愉快的工作環境，能保障員工健康之餘，亦可提高生產力。第18屆職業健康大獎分享會，昨日(5日)在香港會議展覽中心舉行，25間入圍機構在場分享他們實踐職業健康的經驗和心得。職安局主席陳海壽表示，有獲獎機構推出多項措施，為僱員提供關懷計劃提升精神健康，營造包容、正面的工作團隊。

由職安局、衞生署、勞工處、肺塵埃沉着病補償基金委員會及職業性失聰補償管理局合辦的第18屆職業健康大獎分享會昨日舉行，活動以嘉許在推動職業健康方面表現出色的機構。今屆共接獲近600個參賽項目，大獎設有「預防肺塵埃沉着病大獎」、「聽覺保護大獎」、「好心情@健康工作間大獎」及今屆新增設的「職場精神健康大獎」等。其中，有機構以話劇形式演繹，分享在工作場所向員工推廣身心健康的心得，最終贏得「最佳演繹獎金獎」。

職安局主席陳海壽致詞時表示，獲獎機構均坐言起行，推出多項措施，例如提供僱員關懷計劃予有需要的員工；為精神復康人士提供工作訓練機會等。他指出，這些措施都能夠有助營造一個包容、正面、互相尊重的工作團隊。