控煙酒辦打擊禁煙區非法食水煙活動　執法人員昨發19張告票

近年不少酒吧或食肆以水煙為賣點。衞生署控煙酒辦與執法部門昨晚(5日)在尖沙咀採取聯合行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。執法人員在5間酒吧/食肆，向非法吸食水煙者發出19張定額罰款通知書。控煙酒辦仍在進行調查，並考慮向涉嫌違反《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)，及《刑事訴訟程序條例》(第221章)協助及教唆吸煙罪行的酒吧或食肆經營者作出檢控。

控煙酒辦上月起打擊在酒吧、食肆非法吸食水煙行為。相關人員已到訪百多間位於中環、尖沙咀及旺角的酒吧及食肆，宣傳遵守相關禁煙規定。隨後，控煙酒辦進行針對性巡查及執法行動，截至昨日共發出27張定額罰款通知書予在8間酒吧食肆內吸用水煙的人。當局亦會檢控協助及教唆吸煙罪行的涉事酒吧或食肆經營者及員工。

當局提到，《條例》禁止任何人於法定禁煙區，例如酒吧或食肆的室內區域作出吸煙行為，否則即屬違法，可被處定額罰款1,500港元。另外，如有出售任何煙草產品，包括水煙，不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求執法人員協助。

衞生署強調，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動，包括便裝行動，以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。署方又忠告市民不要吸食水煙或使用其他吸煙產品，並呼籲吸煙人士盡快戒煙。