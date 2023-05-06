紅十字會推學生「捐血見學團」　透過參觀血庫實驗室吸新血

香港紅十字會輸血服務中心表示，為緊貼社會復常步伐，已把握機會積極招募新血。為招募年輕一代捐血者，推動捐血教育及活動，中心今日(6日)邀請民政及青年事務局一班「YDC青年大使」到訪參與「捐血見學團」，參觀中央血庫各個實驗室及了解中心的運作。

青年大使亦響應捐血呼籲，在血庫存量下降至極低水平之際，身體力行捐血。

中心在今個學年首推「捐血見學團」，透過參觀不同的血液實驗室，讓學生了解血庫運作及血液安全的重要性。中心鼓勵學界團體申請參觀，讓學生獲得課堂以外的學習體驗，通過捐血教育，建立正面的價值觀，促進全人發展。另外，中心又特別推出校園捐血活動限定「青少年捐血獎章」，凡於26歲前成功捐血3次，即可於校園捐血活動中獲頒贈獎章一枚，以鼓勵更多青少年成為恆常捐血者。

另外，除全面復辦中學校園流動捐血活動外，中心亦聯同10間大學開展「大學捐血馬拉松」，在各大學校園舉辦捐血及相關推廣活動。本學年中心共到訪逾180間中學，收集超過5,500包血液，當中更成功招募超過4,000位首次捐血者；大學方面，中心籌辦了90場校園捐血活動，合共收集超過3,300包血液，成功招募近2,000名首次捐血者。