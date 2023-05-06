專家認同世衞解除新冠警示　惟不等於病毒消失　須維持免疫屏障

世衞昨(5日)公布，新冠不再屬於國際關注的突發公共衞生事件，港府亦於今午(6日)回應表示，將適時調整防疫措施。身兼政府專家顧問的港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，認同世衞解除相關警示，但他強調做法不代表新冠病毒已消失，呼籲市民需繼續維持免疫屏障。

孔續指，香港的抗疫工作比其他地方有領先地位，因為曾經歷2003年沙士，建議本港可更注重科研工作，盡力吸引人才來港，特別是醫生和臨床科研人員。他又對過去3年本港應對新冠疫情感到鼓舞，認為醫護都致力照顧患者。

至於「長新冠」方面，孔繁毅認為相關症狀在香港並不普遍，因為部分症狀，包括疲累、痛症等，很多港人未確診新冠前已經有以上問題；而不少人中招後出現的症狀，都會於一段時間後康復。而新冠疫苗方面，他透露，港大研發針對Omicron的滅活疫苗，已完成臨床實驗，正候研究報告，望相關疫苗今年下半年可面世。

另外，現時流感病毒活躍。對於近日有兒童感染流感後危殆的個案，孔繁毅指兒童若出現多系統炎症，病情會比成年人嚴重，他呼籲仍未接種流感疫苗的兒童，盡快打針。