800人齊做瑜伽輪創世界紀錄　傳遞身心靈健康正能量

為響應政府「開心香港」活動，青途發展社區發展協會（青途）聯同油尖旺民政事務處今日（6日）在西九藝術公園合辦「油尖旺社區健康巡禮」大型戶外活動。 現場逾800名市民一同參與雙人瑜伽輪運動，成功打破同類型的「可持續發展目標」（Sustainable Development Goal，簡稱SDG) 世界紀錄。

出席活動的包括房屋局局長何永賢、青途執委會主席兼議員鄭泳舜、議員郭玲麗以及江玉歡等，其中鄭泳舜致辭時表示，隨著疫情後社會復常，市民的身心靈健康都要復常，希望能夠透過這次活動，提升市民的身心靈健康，同時凝聚不同界別的人士，將運動與共融的理念普及至社會各界。何永賢則形容，今次活動體現「Happy Healthy Hongkong」，很難得在西九文化區和市民一齊親近草地，進行有益身心靈的活動。她呼籲大家平時多些做瑜伽和其他運動，將健康的理念，點點滴滴融入在生活之中。

「油尖旺社區健康巡禮」活動由4月起啟動，以運動和健康生活為主題，早前已舉辦多場入校講座，邀請運動員與同學分享如何應對和紓緩壓力，協助學生放鬆身心。大會亦號召市民參與雙人瑜伽輪活動並提供導師培訓，讓市民體驗這項有益身心的運動。

另外，巡禮活動還包括寵物瑜伽在內的多樣瑜伽工作坊、頌缽及運動工作坊、運動挑戰站、健康檢查、運動表演、Buksing ，還有20多個攤位遊戲等，吸引幾千名市民，包括不少年輕人，以及家長帶同小朋友一起到場體驗，樂也融融，一齊傳遞身心靈健康正能量。