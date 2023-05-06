政府擬擴大外判工酬金發放資格　另預防中暑工作計劃納招標條件

政府於2019年優化外判合約制度，外判合約工可獲6%約滿酬金，並享有法定假日薪酬資格，以及於8號或以上風球生效日子工作可獲1.5倍工資。財庫局跟勞福局等部門檢討外判工勞工權益，提出新措施，包括擴大獲發酬金資格，外判工若連續服務未滿一年，但其合約因政府不再需要服務或承辦商表現欠佳被終止，外判工仍可獲其所賺取工資總額6%酬金。另外，政府要求外判商在投標條件上加入「預防中暑工作計劃」。

財庫局向立法會提交文件，指政府會進一步檢視政府服務合約中聘用非技術員工的安排，例如員工薪酬待遇、監察機制等。文件指出，在原來措施下，政府外判服務合約下按連續性合約受僱不少於一年的非技術員工，在其僱傭合約屆滿或終止時，可獲發相當於在有關期間所賺取工資總額6%的酬金，但不包括被即時解僱者。另外，若屬於僱傭合約生效後不足一年被終止者，則不獲酬金。

而優化計劃下，即使外判工工作不足一年而被終止僱傭合約，只要符合特定條件，仍可享有6%酬金。特定條件包括：其合約是由於政府部門終止與承辦商服務合約，例如政府已不需要相關服務或承辦商表現欠佳；終止合約亦不涉及員工辭職或其行為不當等原因；且相關政府服務合約原定期限不應少於12個月。相關酬金安排也會擴至非技術外判員工的督導人員。

此外，因應勞工處將公布全港適用的新《預防工作時中暑指引》，當局會將其加入投標必要要求，投票者在標書上必須加入「預防中暑工作計劃」，否則在評選時不會作考慮。計劃包括採取勞工處相關新指引，即僱主要就特定工作項目進行熱壓力風險評估、在工作暑熱警告生效期間，應安排戶外或無空調室內工作員工每小時休息時間等。