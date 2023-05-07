港府憂外圍經濟存不確定性　續撐內部需求　冀年內經濟改善

港府近期公布的一連串數經濟數據，顯示經濟持續改善，惟面對美國加息及接連爆出美國有銀行財困，令本港經濟復甦存在隱憂，財金官員今日(7日)在網誌表示，今年首季的食肆總收益按年激增82%至275.6億港元，即使當中部份升幅源於低基數效應，但以金額計仍然是3年多以來最高的水平。同期的零售業銷售貨值亦按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續4個月每月高於300億港元水平。

他續指，今年首季私人消費開支實質按年大幅增長12.5%；而受惠於訪港旅遊業復蘇，服務輸出顯著上升16.9%。固定投資也在經濟前景向好下扭轉跌勢，回升5.8%。但整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，錄得18.7%的跌幅，即使經濟結束了連續4季跌勢，但今年首季僅按年溫和增長2.7%。

他憂慮，美國聯儲局上周加息四分之一厘，市場雖預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。他指，如外圍市況沒有急劇惡化，憑支撐內部需求的舉措，以及內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善。