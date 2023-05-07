私樓管理費差距甚大　消委會倡節省節日裝飾等非核心服務開支

消費者委員會研究發現，管理費差距甚大，業主每月支付200至3,700元不等的管理費，平均約佔家庭每月收入7.4%。消委會總幹事黃鳳嫺表示，管理費中有4成用於支付員工薪金，而維修費及物價亦有上升，建議業主可要求管理公司節省非核心服務的開支，包括經理人酬金、節日裝飾等。

黃鳳嫺今日(7日)在電台節目指，不少業主參與物業管理的程度較低，原因包括工作繁忙、不認識法例、屬短期居住或認為已有其他人參與等等。黃提醒業主，若大廈單位維修保養質素差，會影響單位價值和業主權益。她又建議，發展商售樓時應向業主提供資訊包，並引入視像會議或透過手機應用程式發放大廈資訊；以管理費津貼回饋業主委員會，提升業主參與度。

研究亦指出，有5個項目的住宅業主，獲分配少於5成業權份數，意味着即使集合全體住宅業主，也無足夠票數通過決議。另有85間管理公司，其7成半項目的公契訂明的首個管理公司，都與發展商有關連，可能引起潛在利益衝突。

消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛則表示，發展商與物管公司存在關聯並非一定壞事，消費者的知情權及重要決策時避免利益衝突最為重要。為維持公平性，鄺建議發展商在部分敏感決議上最好放棄投票權，並成立種子基金，由業主供款，以支付日後維修開支，惟估計需要政府修例。