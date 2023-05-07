英語演講比賽逾2000學生參加　得獎者鼓勵其他學生多練習

有機構早前舉辦英語演講比賽，共2,040位來自167間學校的學生參加，人數創近五年新高，上月29日已舉行總決賽及頒獎禮。機構表示，期望透過演說訓練，學生能有系統地表達自己的意見和立場，同時推動社會進步。

青協領袖學院主辦的「香港青年協會英語演講比賽」，日前舉行總決賽及頒獎禮，初中組及高中組冠軍，分別由聖保羅書院的蘇俊謙及皇仁書院的程煒皓奪得，兩人同時獲得「最受觀眾喜愛獎」。 其中蘇俊謙指自己是第三次參加比賽，坦言這次收穫特別豐富，使他更自信地表達自己的觀點；程煒皓則認為保持自信、表現真我對贏得比賽有很大的幫助，鼓勵其他學生走出舒適圈，把握練習口語與演講的機會。高中組冠軍將代表香港出戰本月中旬的倫敦國際賽事。

青協總幹事何永昌表示，今年比賽踏入20周年，樂見大家對英語演講持續充滿熱情，期望透過演說訓練，學生能有系統地表達自己的意見和立場。總決賽的首席評審、香港律師會會長陳澤銘律師則讚揚參與比賽的學生的質素，期望各參賽者繼續提升公眾演說能力。