政府年中提交強制舉報虐兒草案　社福界：沒配套措施無實效

虐待兒童個案近年愈來愈多，政府正研究強制舉報虐兒條例，並指會爭取於今年上半年向立法會提交條例草案。有政黨今（7日）舉行強制舉報虐兒的圓桌會議，有社福界人士指即使政府立法，亦需要做好配套措施，不然舉報個案後只是停留「File」的階段，沒有實際作用，也有業界擔憂強制舉報會造成濫報，或三級制舉報會將個案推到很嚴重才處理。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，強制舉報虐兒立法早有先例，2018年共有71個國家已立法通過，她強調政府需建立舉報後的後續處理方式，不然只會停留個案的階段，也建議政府的施政報告和財政預算案需要有兒童的角度思考政策。香港教育工作者聯會副主席林翠玲建議增加負責調查虐兒的專職警務人員、保護家庭及兒童服務課的人手、增加兒童住宿照顧服務的宿位、加強輔導支援服務等，預防性工作方面，則可加強親職教育和訓綀、增加家庭照顧的支援服務，如兒童暫託服務，滅輕雙職家長的照顧壓力等。

惟業界對強制舉報虐兒的執行也有疑慮。有業界人士稱舉報雖然為三級制，但實際上形同虛設，可能會將個案推到很嚴重才處理，且是由舉報人自己去分級，因此政府需要做好培訓和配套措施；亦有業界人士稱因不舉報會負上法律責任，可能導致濫報情況。

另外，議員李世榮指2022年共發生1,439宗虐待個案，其中超過65%的施虐者是受虐者親屬，其次為照顧者、老師等，針對新生兒虐待個案，他稱施虐者缺乏育兒、為人父母知識，建議政府可新設新生嬰兒家庭探訪計劃，以避免此類事件發生。