業主拒整天花加租逾1成趕人　兼善里租客促市建局保障登記住戶

市建局上月初就深水埗兼善里/福華街發展項目內提出收購物業建議，每平方呎約1.6萬港元。惟兼善里街坊關注組今(7日)表示，當局自2021年9月提出重建項目以來，租客飽受困擾，如被加租逾1成，業主以收購重建為由拒絕維修室內天花石屎剝落等，租客擔憂失去安置資格而無奈忍受。即使當局已進行人口凍結，但仍有業主以自住為由收回單位，拒絕續租已居多年的租客。

關注組表示，當局應制訂政策，保障重建區租客，例如已完成凍結登記的租客，若皆符合安置及特惠金政策的條件，即使因不合理加租等租務糾紛而搬離住所，亦有權獲取相應賠償及安置。

團體又指，現時市建局將重建區租務問題個別化處理。聲處一日未收購單位，亦難以介入租客面對的糾紛，建議應加入懲罰或誘因條件，如降低賠償金額、增設良好業主津貼等，促使業主打消迫遷、不合理或惡意加租的念頭。同時，市建局與業主商討收購單位的程序，須與租客安置及賠償安排分開處理，避免租客苦等安置，以及承受單位日久失修所帶來的安全困擾。